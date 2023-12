ARC Document Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Arc Document hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" einer Unterperformance von 19,76 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt bei 73,93 Prozent, wobei Arc Document aktuell 67,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Arc Document beträgt 11,17, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,84. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung empfohlen.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Arc Document eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Arc Document daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Arc Document liegt bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,4 ebenfalls an, dass Arc Document weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Arc Document-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.