ARC Document Aktie: Was soll das denn werden?

Arc Document schüttet eine Dividendenrendite von 6,69 % aus, was 1,46 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,19 Prozent erzielt, was jedoch 130,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7,94 Prozent, was Arc Document um 11,25 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Arc Document als unterbewertet, da das KGV mit 12,25 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

ARC Document kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich ARC Document jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ARC Document-Analyse.

ARC Document: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...