ARC Document Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Arc Document bei 41,67 liegt, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arc Document-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,88 USD weicht somit um -8,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,95 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arc Document mit einem Wert von 11,94 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 60,69, was einen Abstand von 80 Prozent ergibt und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Arc Document-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,74 Prozent erzielt, was jedoch 10,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 103,54 Prozent, wobei Arc Document aktuell 82,8 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.