ARC Document Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Arc Document-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,12 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,96 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -5,13 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,91 USD, was einen Abstand von +1,72 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Arc Document beträgt 34,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arc Document bei 11,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,78 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen wider. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden, gibt es auch ein deutliches Signal für neutrale Einschätzungen. Auf Basis der Anlegerstimmung wird die Aktie von Arc Document daher als "Neutral" bewertet.