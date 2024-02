ARC Document Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern von Arc Document ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Besonders in den letzten Tagen standen dabei negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Arc Document als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arc Document-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,18, was zu einer schlechten Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,04, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Arc Document mit 6,41 Prozent über dem Durchschnitt (2,87 Prozent) und erhält daher eine gute Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Arc Document in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um -2,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -2,99 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Arc Document sogar um 247,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als schlecht eingestuft.