ARC Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten Wochen konnte bei der Aktie von Arc eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Arc auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der zeigen soll, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der Arc-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 19,38 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 21,81 CAD liegt, was einer Abweichung von +12,54 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Arc somit eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 20,9 CAD (+4,35 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Arc-Aktie. In Summe wird Arc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung ergibt aus insgesamt 11 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, dass 10 Analysten die Arc-Aktie als "Gut" einstufen, während 1 Analyst eine "Neutral"-Einstufung abgibt. Das durchschnittliche Rating der Analysten ist somit "Gut". Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", und aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 27,13 CAD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 24,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,81 CAD) bedeuten und führt zu einer Empfehlung der Analysten als "Gut".

Die Dividendenrendite von Arc liegt bei 3,09 Prozent, was 94,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.