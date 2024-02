ARC Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Die Dividendenrendite von Arc beträgt 3,23 Prozent, was 5,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analysten haben auch die Stimmung rund um Arc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Arc in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Arc liegt bei 26,48 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,06, was bedeutet, dass Arc weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Arc ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Arc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,37 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +46,92 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Performance von Arc um 46,92 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Arc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.