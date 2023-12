ARC Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Gemäß den Bewertungen von Analysten hat die Aktie von Arc in den letzten 12 Monaten 11-mal die Bewertung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" erhalten. Langfristig betrachtet erhält die Aktie damit insgesamt das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" führten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 37,97 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 19,66 CAD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 27,13 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Arc unterhalten. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Arc im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Arc damit 14,13 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -0,36 Prozent, wobei Arc aktuell 14,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Arc bei 19,08 CAD verläuft, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 19,66 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,04 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 21,33 CAD, was einer Differenz von -7,83 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.