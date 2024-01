ARC Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Arc hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 11,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +10,46 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt Arc mit einer Rendite von 10,46 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arc im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus, nämlich 3,09 % im Vergleich zu 97,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arc-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Arc als "Gut"-Titel ein, wobei das mittlere Kursziel bei 27,13 CAD liegt, was einer Erwartung von 34,08 Prozent entspricht. Insgesamt erhalten wir daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.