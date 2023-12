ARCA biopharma Aktie: Das liegt auf Eis

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Arca Biopharma festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Arca Biopharma liegt bei 88,89 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 53,85 und wird als neutral bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arca Biopharma derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zur Branche einen niedrigeren Ertrag bedeutet und daher als schlecht eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Arca Biopharma bei 2,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,75 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -12,94 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,88 USD, was einem Abstand von -6,91 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine negative Gesamtbewertung der Aktie abgegeben.