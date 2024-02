ARCA biopharma Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Arca Biopharma bietet derzeit keine Dividende. Im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von Biotechnologieunternehmen liegt der Ertrag bei -2,53 Prozentpunkten. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet werden kann.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Arca Biopharma auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 31,58 Punkten, was auf eine "neutrale" Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,55, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse der Arca Biopharma-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,67 USD lag, was einem Rückgang von 13,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche verzeichnet die Aktie von Arca Biopharma eine Rendite von -21,9 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Arca Biopharma um 11,87 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.