ARBration Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf die Arb-Aktie zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating. Somit wird der Aktie von Arb bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Arb-Aktie beträgt aktuell 31,9 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 39,63 AUD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 34,91 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Arb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen aufeinander. Der RSI der Arb zeigt ein Niveau von 18,66, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Gut"-Einschätzung. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die Stimmung rund um Aktien lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen einschätzen. In Bezug auf Arb waren die Kommentare neutral, jedoch wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Arb hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.