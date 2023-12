ARBration Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Arb-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 31,23 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 35,65 AUD, was einem Unterschied von +14,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 31,87 AUD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +11,86 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arb liegt bei 18,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Arb liegt bei 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, wobei überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Arb eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.