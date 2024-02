ARBration Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Arb liegt bei 9,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt bei der Arb einen Wert von 21, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Arb somit in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Arb ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Arb. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt waren. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 31,98 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 39,97 AUD liegt, was einer Differenz von +24,98 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating von +13,62 Prozent. Insgesamt erhält die Arb-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre ARBration-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ARBration jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ARBration-Analyse.

ARBration: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...