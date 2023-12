AQ AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von Aq wird derzeit mit einem Kurs von 478,5 SEK gehandelt, was einer Entfernung von +11,81 Prozent vom GD200 (427,94 SEK) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, bei 454,46 SEK. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,29 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Aq-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aq-Aktie liegt derzeit bei 60,42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher das Signal des RSI als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild der Aq-Aktie festgestellt werden. Weder in Bezug auf die Meinungen in den sozialen Medien, noch auf die Stärke der Diskussion gab es signifikante Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung und Themen rund um die Aq-Aktie überwiegend neutral waren. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.