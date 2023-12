AQ AB Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Analyse der Stimmung und Diskussion über die Aq-Aktie in den letzten 30 Tagen zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen im Vergleich zu früheren Zeiträumen eine ähnliche Aufmerksamkeit erhalten hat. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Das Anleger-Sentiment, das ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie ist, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Aq-Aktie festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse, die den Trend der Aktie verfolgt, zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen positiven Trend aufweisen. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 425,9 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 496,5 SEK lag, was einer Abweichung von +16,58 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 448,86 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+10,61 Prozent). Insgesamt erhält die Aq-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, zeigt einen RSI-Wert von 45,78, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 37.

Insgesamt wird die Aq-Aktie auf Basis dieser Analysen und Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre AQ AB-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich AQ AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AQ AB-Analyse.

AQ AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...