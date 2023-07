APsystems bringt das tragbare Kraftwerk Lake 1000 auf den Markt und macht Energiespeicherlösungen für jedermann zugänglich

Amsterdam (ots) -APsystems, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektroniklösungen auf Modulebene, freut sich, die Einführung des tragbaren Kraftwerks Lake 1000 auf dem europäischen Markt bekannt zu geben. Der Lake 1000 wurde speziell entwickelt, um benutzerfreundliche, schnell aufladbare mobile Energielösungen für Haushalte bereitzustellen. Er definiert Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort neu und bietet eine bahnbrechende Lösung für Benutzer, die viel unterwegs sind.Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen beim Design des tragbaren Kraftwerks Lake 1000 im Vordergrund. Eingehüllt in ein robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung bietet dieses Kraftwerk unübertroffenen Schutz und sorgt so für Sicherheit in jeder Umgebung. Mit fortschrittlichen Schutzmodi und Temperatursensoren garantiert der Lake 1000 optimale Leistung und Sicherheit.Tragbarkeit ist ein Hauptmerkmal des Lake 1000, der nur 8,5 Kilogramm wiegt. Dank seines leichten Designs können Benutzer es mühelos überall hin mitnehmen. Egal, ob Sie einen Campingausflug oder eine Wandertour unternehmen oder einfach unterwegs eine zuverlässige Stromquelle benötigen, die kompakte und leichte Bauweise des Lake 1000 gewährleistet einen einfachen Transport ohne Einbußen bei der Stromkapazität.Flexibilität bei den Ladeoptionen zeichnet den Lake 1000 aus. Durch die Unterstützung verschiedener Lademodi, darunter Solarpanels, Autoladegeräte und PD-Lademethoden, passt sich dieses Kraftwerk an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Darüber hinaus umfassen die Entladefunktionen USB A und C, DC1 und 2, AC und PD-Ausgang und bieten so Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten.Ein herausragendes Merkmal des Lake 1000 ist seine Stille. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken, die auf Kühlgebläse angewiesen sind, ist der Lake 1000 lüfterlos, was völlige Geräuschlosigkeit gewährleistet und störende Geräusche eliminiert, während er dennoch von einer zuverlässigen Stromquelle in einer ruhigen Umgebung profitiert.Mit einer Spitzenleistung von 1300 Watt versorgt der Lake 1000 alle Ihre Geräte mit ausreichend Strom. Seine beeindruckende Ladegeschwindigkeit ermöglicht eine der schnellsten Ladezeiten auf dem Markt und erreicht eine vollständige Ladung in weniger als drei Stunden. Für diejenigen, die eine nachhaltige Energielösung suchen, bietet das optionale flexible Solarpanel eine hervorragende Möglichkeit, die Energie der Sonne zu nutzen, was den Lake 1000 zum perfekten Begleiter für Campingbegeisterte, Wanderer und alle macht, die tragbare Energie benötigen."Wir sind stolz, das tragbare Kraftwerk Lake 1000 auf den Markt zu bringen", sagte Maxime Boiron, Global Marketing Director APsystems. "Dieses Gerät vereint hohe Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit und bietet Endbenutzern einfachen Zugang zu einer tragbaren Speicherlösung. Mit seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit ist der Lake 1000 die erste Serie tragbarer Stromversorgungsgeräte, die wir auf den Markt bringen, um die Energieresilienz und -unabhängigkeit zu erhöhen." Passend zur rasanten Entwicklung von Eigenverbrauchs-Solarstationen oder selbstinstallierten Solarbalkonen, bei denen APsystems in Europa bereits sehr aktiv ist, bietet der Lake 1000 mit der kürzlich angekündigten EZ1-Mikrowechselrichterserie Solar-Kit-Nutzern eine überall einsetzbare Speichermöglichkeit , jederzeit. Die Einführung des Lake 1000 ist Teil der Strategie von APsystems, allen Marktsegmenten, einschließlich des Do-It-Yourself-Segments, eine komplette Solar- und Speicherlösung anzubieten."Das tragbare Kraftwerk Lake 1000 ist ab sofort bei APsystems-Partnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier: DIY Power Products - APsystems EMEAÜber APsystemsAPsystems ist der führende globale Multiplattform-MLPE-Lösungsanbieter und bietet Mikrowechselrichter, Energiespeicher und Schnellabschaltgeräte für die globale Solar-PV-Industrie. Die Mikrowechselrichter von APsystems sind intelligente, innovative und die meistverkauften Multimodul-Mikrowechselrichter der Welt.APsystems wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und umfasst vier globale Geschäftseinheiten, die Kunden in über 100 Ländern bedienen. Mit Millionen verkaufter Einheiten, die mehr als 3,5 TWh saubere, erneuerbare Energie produzieren, ist APsystems weiterhin führend im stetig wachsenden Solar-MLPE-Segment.APsystems EMEA hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande und Lyon, Frankreich (Niederlassung); APsystems USA hat seinen Sitz in Austin, Texas; APsystems APAC hat seinen Sitz in Jiaxing und Shanghai, China. APsystems verfügt außerdem über Standorte in Zapopan, Mexiko und Sydney, Australien.Erfahren Sie mehr unter emea.APsystems.com (https://emea.apsystems.com/)Pressekontakt:APsystemsMark HagenbeekTel: +31 (0)85 3018499E-Mail: m.Hagenbeek@apsystems.comhttps://emea.apsystems.com/de/Original-Content von: APsystems, übermittelt durch news aktuell