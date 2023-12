Mit APlus wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigen. Im Fall von Aplus zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Aplus daher als neutral bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Aplus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,69 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um -9,95 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +38,64 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,41 Prozent hatte, liegt Aplus 30,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Aplus ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenpolitik steht Aplus hingegen weniger gut da, mit einer negativen Differenz von -1,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Aplus daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aplus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,32 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,234 HKD, was einem Unterschied von -26,88 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,25 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,4 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aplus daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.