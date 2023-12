APlus Aktie: War das schon alles?

Die fundamentale Analyse von Aplus zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,04 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 209,88. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -26,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs der Aplus-Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen Aplus.