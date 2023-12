APlus Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 wird als "Neutral" eingestuft und ein RSI25-Wert von 100 wird als "Schlecht" betrachtet. Aufgrund des RSI25-Wertes wird Aplus mit einem Gesamtrating von "Schlecht" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Aplus mit anderen Unternehmen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche zeigt sich eine Outperformance. Aplus erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,69 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,95 Prozent fielen. Dies führt zu einer Outperformance von +38,64 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,41 Prozent, während Aplus um 30,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Aplus ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und Buzz im Netz. In diesem Aspekt erhält Aplus eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Aplus ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Aplus eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.