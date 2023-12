APlus Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell zeigt der RSI für die Aplus-Aktie einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Schlecht" resulieren.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aplus-Aktie derzeit bei 0,31 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,208 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,9 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Niveau von 0,24 HKD, was einer Differenz von -13,33 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein Blick auf den Branchenvergleich Aktienkurs zeigt, dass Aplus im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 28,69 Prozent erzielt hat, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,68 Prozent aufweist, liegt Aplus mit 37,37 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Aplus in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.