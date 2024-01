AP Moller - Maersk im Check!

Der Aktienkurs von Ap Moller - Maersk A- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -16,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ap Moller - Maersk A- eine Outperformance von +36,9 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Ap Moller - Maersk A- um 33,82 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der aktuell bei 38,1 Punkten liegt, zeigt an, dass Ap Moller - Maersk A- weder überkauft noch -verkauft ist und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, was dazu führt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich Ap Moller - Maersk A- war überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung eine Einstufung als "Neutral" erhält.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13230 DKK lag, was einem Unterschied von +9,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 12095,8 DKK entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was dazu führt, dass die Ap Moller - Maersk A--Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.