AP Moller - Maersk Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Ap Moller - Maersk A- in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ap Moller - Maersk A- unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -2,24 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ap Moller - Maersk A- damit 13,5 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt -19,67 Prozent. Ap Moller - Maersk A- liegt aktuell 17,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt, dass die Aktie eine Ausprägung von 76,67 hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Ap Moller - Maersk A- beträgt bezogen auf das Kursniveau 15,6 Prozent und liegt mit 9,87 Prozent über dem Mittelwert (5,73) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ap Moller - Maersk A- von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.