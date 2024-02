AP Moller - Maersk Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Ap Moller - Maersk A- verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,48 Prozent. Im Branchenvergleich zeigt sich eine Outperformance von +35,25 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -16,77 Prozent bei ähnlichen Aktien in der "Marine"-Branche. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 34,98 Prozent über dem Durchschnittswert von -16,51 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie von Ap Moller - Maersk A- auf einem positiven Kursniveau befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11776,6 DKK, was einer Abweichung von +5,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 12125,2 DKK, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ap Moller - Maersk A- mit einem Wert von 1 im Vergleich zum Industriedurchschnitt (KGV von 21,09) deutlich unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Des Weiteren weist die Aktie eine Dividendenrendite von 15,6 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 9,31 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +6 und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.