AP Moller - Maersk Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktienkurse von Ap Moller - Maersk A- können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Ap Moller - Maersk A- in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Ap Moller - Maersk A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12095,8 DKK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13230 DKK, was einem Unterschied von +9,38 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11356,3 DKK zeigt mit einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+16,5 Prozent Abweichung), eine positive Entwicklung. Daher erhält die Ap Moller - Maersk A--Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Ap Moller - Maersk A- in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,23 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +36,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche dar, die im Durchschnitt um -16,67 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,59 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt die Performance von Ap Moller - Maersk A- um 33,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ap Moller - Maersk A- liegt der RSI7 aktuell bei 38,1 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 32,03), was dazu führt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Ap Moller - Maersk A--Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.