AP Moller - Maersk Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ap Moller - Maersk A- derzeit bei 12525,75 DKK liegt, während der Aktienkurs bei 10390 DKK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -17,05 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 11103,2 DKK, was einem Abstand von -6,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz mittelmäßig ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Ap Moller - Maersk A- in diesem Punkt.

Im Branchenvergleich erzielte Ap Moller - Maersk A- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,25 Prozent, was eine Outperformance von +16,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche und von 6,52 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ap Moller - Maersk A- derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu dieser Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.