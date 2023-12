AP Eagers Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Eagers Automotive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,84 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 14,88 AUD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +7,51 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 13,68 AUD, was zu einem Abstand von +8,77 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass der 7-Tage-RSI bei 17,19 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Eagers Automotive-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend erhält Eagers Automotive eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Eagers Automotive gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt die geringfügige Veränderung zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung und damit zu einem Gesamtrating "Neutral" für die Aktie.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment ebenfalls neutral ist, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Eagers Automotive beschäftigt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".