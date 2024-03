APT Satellite Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Apt Satellite liegt bei 54,55, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Apt Satellite können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Apt Satellite ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Apt Satellite eine Dividendenrendite von 10,68 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,65 Prozent. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt +3, was die positive Bewertung weiter unterstützt.