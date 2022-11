APRIL International: Neue Kölner Niederlassung als Teil einer weltweiten Offensive

Köln (ots) -Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Köln startet der weltweit aktive Versicherungsspezialist in Deutschland durch. Der neue Standort von APRIL International ermöglicht allen Interessenten und dem zukünftigen Maklernetz einen unkomplizierten Zugang zu Produkten des Spezialisten für internationale Krankenversicherungen.Lokale Ansprache mit weltweiter Wirkung: Die APRIL International verstärkt ihre Präsenz in Deutschland. "Im Rahmen unserer globalen Strategie eröffnen wir Büros mit Netzwerkpartnern, um unsere Versicherten auf der ganzen Welt zu unterstützen. Köln ist hier ein wichtiger Schritt für die Entwicklung auf dem deutschen Markt", sagt Matthias Hentschke, Vertriebsdirektor von APRIL International in Deutschland.Die Eröffnung der Kölner Niederlassung erweitert den Service des rund um die Uhr erreichbaren Versicherers und wird begleitet von der Einrichtung einer Onlineplattform. Diese ermöglicht es Maklern, Kunden zeit- und ortsunabhängig zu beraten. Und die Kunden selbst können dank der Onlineplattform in allen Aspekten auf ihre Versicherungspolice zuzugreifen. Vom Angebot über die Kundenbetreuung bis zur Verwaltung der Verträge kann alles über das Internet abgewickelt werden.Die Auslandskrankenversicherung von APRIL International ist vor allem für Weltreisende, Expats, Studenten und Unternehmen konzipiert. Ob der Kunde einen längeren Aufenthalt plant oder häufig umzieht: APRIL International hat das passende Angebot. Einzelne Versicherungsleistungen können aus über 700 Varianten ausgewählt werden, was das Erstellen von individuellen Lösungen online ermöglicht - von Basisangeboten über Ergänzungen bis zur vollumfassenden Krankenversicherung.APRIL International ist ein Tochterunternehmen der APRIL-Gruppe, die in 16 Ländern tätig ist und 2021 einen Jahresumsatz von 544 Millionen Euro erzielt hat.Als Wertschätzung für herausragende Erfolge und hohe Zuverlässigkeit wird die bereits mehrfach prämierte APRIL International vom International Business Magazine als "Führender Krankenversicherer in Europa 2022" und "Verlässlichster Anbieter von Krankenversicherungen in Europa in 2022" ausgezeichnet.Pressekontakt:Carsten GeyerGEYER M&K040-28056 143cg@geyermk.dewww.geyermk.deOriginal-Content von: APRIL International GmbH, übermittelt durch news aktuell