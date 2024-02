APQ Global Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Apq Global-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Apq Global-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -52,86 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt bei Apq Global eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) wird die Apq Global-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, während das Branchen-KGV bei 20,8 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.