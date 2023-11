APQ Global Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet in der Regel auf eine günstige Bewertung hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Falle von Apq Global liegt das KGV mit einem Wert von 5 deutlich unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 18, was einer Differenz von 73 Prozent entspricht. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als preisgünstig eingestuft werden und erhält daher in Bezug auf fundamentale Kriterien ein positives Rating.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt jedoch ein weniger optimistisches Bild. Mit einem aktuellen Kurs von 0,03 GBP liegt der Kurs von Apq Global deutlich (um 98,65 Prozent) unter dem GD200 von 2,23 GBP, was ein negatives Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 1,52 GBP liegt, weist der Aktienkurs mit einer Differenz von -98,03 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Demnach wird der Kurs auf Basis der technischen Analyse als ungünstig bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete Apq Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,14 Prozent, was einer deutlichen Underperformance von -48,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -9,03 Prozent entspricht. Auch im Sektor "Finanzen" schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -4,94 Prozent deutlich schlechter ab, was einer Unterperformance von 52,21 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Apq Global daher eine ungünstige Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern hingegen ist überwiegend positiv. In Diskussionsforen und sozialen Medien zeigten sich in den letzten beiden Wochen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.