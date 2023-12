APQ Global Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Der Aktienkurs von Apq Global hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -57,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,52 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -48,62 Prozent für Apq Global bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,24 Prozent im letzten Jahr, wobei Apq Global 51,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Apq Global zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Einen weiteren analytischen Ansatz bietet der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Apq Global beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 100, was bedeutet, dass Apq Global überkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird Apq Global damit in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Apq Global derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,11 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.