APQ Global Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Apq Global Aktie wird in verschiedenen Aspekten bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Apq Global mit einem aktuellen KGV von 5 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" unterbewertet ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie. Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Apq Global Aktie mit -99,14 Prozent deutlich unter dem GD200 (3,49 GBP) liegt, und auch der GD50 ein "Schlecht"-Signal zeigt, da der Abstand -98,75 Prozent beträgt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gemischte Dynamik, da der RSI bei 50 eine "Neutral"-Bewertung erhält, während der RSI25 bei 81,13 eine "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Zusammenfassend zeigt die Bewertung in verschiedenen Bereichen, dass die Apq Global Aktie aktuell mit "Schlecht" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre APQ Global-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich APQ Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen APQ Global-Analyse.

APQ Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...