APONTIS PHARMA kündigt Kooperation zur Einführung der neuen Single-Pille in Deutschland an * Single Pill zur effizienteren Behandlung von Bluthochdruck mit potenziellem Spitzenumsatz von mehr als 15,0 Mio. EUR * Potenzielle Patientengruppe von mehr als einer Million Menschen * Markteinführung für Anfang 2025 geplant * Weitere Fortschritte auf dem Weg zu mehr als 20 Einzelpillen bis 2026 Monheim am Rhein,… Hier weiterlesen