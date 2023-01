APONTIS PHARMA erweitert Portfolio

Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, hat kurzfristig eine neue Single Pill einlizenziert und setzt damit die Wachstumsstrategie des Single Pill-Portfolios weiter konsequent um. Die Markteinführung dieser Single Pill zur Behandlung von Hypertonie und Hyperlipidämie in Deutschland ist für Mitte des laufenden Geschäftsjahres vorgesehen. Bei einer potenziellen Patientengruppe von mehr als 100.000 Personen für diese Single Pill rechnet APONTIS PHARMA mit einem mittelfristigen, jährlichen Umsatzpotenzial von ca. EUR 1,3 Mio. Die Wirkstoffkombination der neuen Single Pill wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Insgesamt umfasst das Portfolio aktuell zehn von APONTIS PHARMA in Deutschland eingeführte Single Pills zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen. Die neue Single Pill ist die erste von drei Einlizenzierungen, die APONTIS PHARMA für das laufende Jahr geplant hat. Mit der neuen Lizenzvereinbarung steigt die Anzahl der kurz- und mittelfristig geplanten Markteinführungen auf elf Single Pills an. Die Markteinführungen werden das bestehende Single Pill-Angebot sukzessive ergänzen.

Die Wirksamkeit der Single Pill-Therapie bestätigt die 2019 retrospektiv durchgeführte START-Studie. So werden Medikamente zuverlässiger eingenommen, wenn sich die tägliche Darreichungsform auf eine Pille beschränkt. Die signifikant höhere Therapie-Treue unter einer Single Pill reduziert kardiovaskuläre Ereignisse, die Gesamtmortalität, die Anzahl an Hausarzt-Besuchen sowie die Gesamtkosten pro Patient. Die Überlegenheit einer Single Pill im Vergleich zur losen Kombinationstherapie bei Patienten mit einem erlittenen Herzinfarkt belegt zudem die von der Europäischen Union geförderte prospektive SECURE-Studie. Die herausragend positiven Ergebnisse wurden im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Die kurzfristige Einlizenzierung einer neuen Single Pill unterstreicht unsere Attraktivität für Kooperationspartner und unsere Möglichkeiten, die Pipeline unseres Single Pill-Portfolios stetig auszubauen. Wir sind Schritt für Schritt auf dem besten Weg, unser zum Börsengang geäußertes Mittelfristziel von mindestens 20 am Markt eingeführten Single Pills bis 2026 zu übertreffen.“