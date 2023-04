APONTIS PHARMA mit erster Einlizenzierung einer Single Pill

Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, bietet mit einer weiteren kurzfristigen Einlizenzierung erstmals eine Single Pill mit zwei Wirkstoffen zur Primärprophylaxe an. Für die Sekundärprophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse sind bereits zwei Single Pills von APONTIS PHARMA am Markt verfügbar.

Bei einer potenziellen Patientengruppe von insgesamt rund 30.000 Personen in Deutschland rechnet APONTIS PHARMA mit einem mittelfristigen Umsatzpotenzial für diese neue Single Pill zur Primärprophylaxe bei Hypertonie-Patienten mit hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse oder mit zusätzlich bestehender Hyperlipidämie von rund EUR 2,3 Mio. pro Jahr. Die Wirkstoffkombination der neuen Single Pill wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Markteinführung ist für Anfang 2024 vorgesehen.

Derzeit sind in Deutschland zehn Single Pills von APONTIS PHARMA zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen auf dem Markt. Die neue Single Pill verstärkt als 14. angekündigte Markteinführung die Single Pill-Pipeline von APONTIS PHARMA. In den Jahren 2023 und 2024 sind damit insgesamt mindestens acht Markteinführungen von Single Pills geplant, davon mindestens drei noch im laufenden Geschäftsjahr.

Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Die neue Single Pill unterstreicht einmal mehr, dass wir mit unserer Reputation, eigene Single Pills zu entwickeln, der bevorzugte Partner von Pharmaunternehmen für Einlizenzierungen in Deutschland sind. Mit der Kombination aus RAAS-Blocker und Statin bieten wir Patienten in der Primärprophylaxe eine weitere attraktive Therapieoption in einer Single Pill. Um die Ärzte von den Vorteilen der Single Pill zu überzeugen und möglichst vielen Patienten durch eine entsprechende Substitution von losen Substanzen ein besseres Leben zu ermöglichen, setzen wir die Vertriebsstärke unseres Außendienstes verstärkt ein. Dabei können wir mit den Ergebnissen der großen Studien START und SECURE eindrucksvoll belegen, wie Patienten, die von ihren Ärzten auf Single Pills umgestellt werden, durch die damit verbundene bessere Therapietreue von einer deutlichen Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse und einer geringeren Mortalität profitieren.“