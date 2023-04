APONTIS PHARMA: Neue Entwicklungspartnerschaft

Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, setzt die Wachstumsstrategie ihres Single Pill-Portfolios konsequent fort und startet eine weitere Entwicklungspartnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Midas Pharma. Das Ziel ist die Auftragsentwicklung einer Single Pill mit einer Kombination aus zwei führenden Wirkstoffen zur Behandlung von Bluthochdruck (Hypertonie). APONTIS PHARMA wird die EU-weiten Schutzrechte (IP – Intellectual Property) an diesem neuen Kombinationspräparat halten.

Die von Midas Pharma neu zu entwickelnde Single Pill adressiert eine große und, bedingt durch die demografische Entwicklung, stetig wachsende Gruppe von Bluthochdruckpatienten. Allein in Deutschland nehmen derzeit etwa 440.000 Menschen eine lose Kombination der beiden Wirkstoffklassen ein. APONTIS PHARMA rechnet für den deutschen Markt mittelfristig mit einem jährlichen Umsatzpotenzial von mehr als EUR 6,0 Mio. Die Erweiterung der Entwicklungspipeline von Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten eröffnet APONTIS PHARMA zudem zusätzliche Umsatzpotenziale durch die Auslizenzierung für die Vermarktung und den Vertrieb außerhalb des Heimatmarktes Deutschland. APONTIS PHARMA verfolgt derzeit die Entwicklung von fünf Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten.

Die Markteinführung dieser neuen Single Pill mit EU-weiten Schutzrechten ist für Ende 2027 in Deutschland geplant, vier weitere Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten sollen nach jetziger Planung 2026 vermarktet werden. Insgesamt hat APONTIS PHARMA bislang die mittelfristige Markteinführung von 13 Single Pills angekündigt, die das bestehende Single Pill-Portfolio sukzessive ergänzen werden. Derzeit verfügt APONTIS PHARMA über zehn zugelassene Single Pills. 2023 sollen mindestens drei weitere Single Pills auf den Markt kommen.

Karlheinz Gast, Chief Executive Officer (CEO) der APONTIS PHARMA AG: „Wir bauen die bereits bestehende, vertrauensvolle Partnerschaft mit Midas Pharma für Single Pill-Entwicklungen weiter aus. Es freut uns, in Midas Pharma einen kompetenten und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Vision einer effizienteren, innovationsgetriebenen Therapie teilt und zum Ausbau des Single Pill-Portfolios und künftiger Umsatzpotenziale beiträgt. Die neuen Single Pills mit EU-weiten Schutzrechten ermöglichen es uns, die Lebensqualität von mehr Patienten in mehr Ländern zu verbessern. Gemeinsam mit unseren Partnern gehen wir Schritt für Schritt voran, die Single Pill-Therapie als Gold Standard in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu etablieren.“

Karl-Heinz Schleicher, Eigentümer und CEO von Midas Pharma: „Es freut uns besonders, in APONTIS PHARMA einen strategischen Partner zu haben, der den Mehrwert, den wir als Midas Pharma durch unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln einbringen, besonders schätzt. Unser Selbstverständnis als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) ist es, dass wir uns als Partner verstehen, der seine Kunden bereits in der Ideenfindungsphase berät, um die so erarbeitete maßgeschneiderte Lösung dann konsequent umzusetzen. Midas Pharma hat sich in zahlreichen Projekten eine umfangreiche Expertise in der Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Kombinationspräparaten aufgebaut und steht somit APONTIS PHARMA bei seiner Single Pill-Strategie gerne zur Seite.“