APONTIS PHARMA Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Apontis Pharma ergab die Untersuchung auf Basis der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Apontis Pharma zeigte dabei kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Apontis Pharma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Apontis Pharma veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Apontis Pharma, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Apontis Pharma-Aktie beträgt aktuell 6,53 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,4 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -32,62 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,57 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+23,25 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Apontis Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Apontis Pharma zeigt der 7-Tage-RSI eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Apontis Pharma somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.