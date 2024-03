APONTIS PHARMA Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktienanalyse von Apontis Pharma zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,24 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 5,88 EUR beträgt. Dies bedeutet eine positive Abweichung zum GD200 von +12,21 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage, der bei 5,17 EUR liegt, erhält die Aktie mit einem Abstand von +13,73 Prozent die Bewertung "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Apontis Pharma ist insgesamt negativ. Die letzten Meinungen und Äußerungen wurden analysiert, und es zeigt sich, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Vordergrund standen. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation zu keinen starken positiven oder negativen Ausschlägen in Bezug auf Apontis Pharma gekommen ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apontis Pharma-Aktie zeigt, dass sie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" einzustufen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Apontis Pharma daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.