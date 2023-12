APONTIS PHARMA Aktie: Ist es vollbracht?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Apontis Pharma in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um festzustellen, ob die Apontis Pharma-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,71, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird das Sentiment und Buzz der Apontis Pharma-Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht weist die Apontis Pharma-Aktie einen Kurs von 4,16 EUR auf und ist damit +17,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig eine "Gut"-Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -37,16 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.