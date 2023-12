APM Humanrvices International Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Apm Human Services zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Apm Human Services daher ein "Gut"-Wert in Bezug auf diese Faktoren.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Apm Human Services derzeit -27,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -34,11 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während die negative Kommunikation nur an zwei Tagen überwog.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Apm Human Services zeigt einen Wert von 97, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (82,37) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Apm Human Services basierend auf der RSI-Bewertung.