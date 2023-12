APM Humanrvices International Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Apm Human Services hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,88 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,2 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -36,17 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,63 AUD, was einem Abstand von -26,38 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Apm Human Services als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 58,18, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 bei 70,89, was eine "Schlecht"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen sich eher negative Stimmungen. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind unterdurchschnittlich aktiv, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie von Apm Human Services auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.