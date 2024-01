APM Humanrvices International Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den sozialen Netzwerken herrscht in Bezug auf das Unternehmen Apm Human Services derzeit eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apm Human Services liegt bei 29,17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Apm Human Services in den letzten Monaten gering war. Die Diskussionsintensität war niedrig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Apm Human Services mit 1,25 AUD derzeit -17,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -32,43 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.