APCOA präsentiert Lösungen für den Parkraum der Zukunft auf der EXPO REAL in München

Stuttgart (ots) -- Fachmesse für Immobilien und Investitionen findet vom 4. bis 6. Oktober 2022 statt- Parkraumbetreiber empfängt Besucher:innen an Stand 135 in Halle B1- Showcases zu E-Ladestationen, Kennzeichenerkennung und autonomem ParkenAPCOA Parking Deutschland ist von heute bis zum 6. Oktober 2022 auf der EXPO REAL in München vertreten. Auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen präsentiert Europas führender Parkraumbewirtschafter an Stand 135 in Halle B1 seine innovativen und nachhaltigen Lösungen für den Parkraum der Zukunft. Dazu gehören unter anderem E-Ladestationen, Kennzeichenerkennung und autonomes Parken. All das können Besucher:innen am APCOA-Stand durch Showcases hautnah erleben und sich mit den Expert:innen persönlich austauschen.Im Fokus steht unter anderem die Transformation der Parkhäuser zu Urban Hubs, mit denen APCOA seinen Kund:innen die Nutzung von Dienstleistungen ermöglicht, die das Leben in der Stadt einfacher und bequemer machen. Dazu gehören zum Beispiel E-Ladestationen mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (Schnellladesäulen). Beide sind auch am Stand zu besichtigen. Zusammen mit Partnerfirmen bietet APCOA derzeit 2.500 Ladepunkte in ganz Europa, darunter 170 Säulen an 60 Standorten allein in Deutschland. Europaweit soll dieses Angebot bis zum Jahr 2035 auf 100.000 mit grünem Strom betriebene Ladestationen ausgebaut werden.Einfacher parken durch KennzeichenerkennungEine weitere innovative Lösung für den Parkraum der Zukunft ist die Kennzeichenerkennung, die bereits an vielen Standorten im Einsatz ist. Die Scanner-Technologie erfasst rund um die Uhr die Kennzeichen von Fahrzeugen, die auf Parkplätzen ein- und ausfahren und übernimmt bei Überschreitungen der erlaubten Parkzeit automatisch das Forderungsmanagement. Eigentümer:innen profitieren durch eine effektive Kontrolle und für die Kund:innen wird das Parken einfacher, weil sie zum Beispiel keine Parkscheibe mehr brauchen. Die Kennzeichenerkennung ermöglicht zudem weitere Services wie die DSGVO-konforme Datenanalyse des Parkverhaltens und eine temporäre Vermietung von Stellplätzen, zum Beispiel nur am Wochenende.Auch das autonome Parken ist ein weiteres wichtiges Thema auf der EXPO REAL. In Kooperation mit Partnern stellt APCOA den "Automated Valet Parking"-Service (AVP) in ausgewählten Parkhäusern bereit. Das bedeutet, Fahrer:innen stellen den Wagen in einer Übergabezone ab, anschließend sucht das automatisierte Fahrzeug einen freien Stellplatz und parkt dort ein. Dabei kommt eine Kamera von Bosch zum Einsatz, die am Stand besichtigt werden kann.APCOA lädt zum Get together auf der EXPO REAL einAls besonderes Highlight lädt APCOA Besucher:innen der EXPO REAL morgen um 16 Uhr zu einem Get Together ein. Verkostet werden beliebte Biersorten aus allen 13 APCOA-Ländern."Mit unseren Lösungen für den Parkraum der Zukunft erweitern wir die Nutzungsmöglichkeiten von Parkhäusern und bieten damit sowohl unseren Kund:innen als auch den Eigentümer:innen der Immobilien einen Mehrwert", sagt Daniel Riehn, Commercial Director bei APCOA. "Die EXPO REAL ist eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Wir freuen uns auf viele spannende Gespräche."Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet. APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW (https://flow.apcoa.de/) bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs (https://urban-hubs.apcoa.de/), mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. 