APCOA baut Präsenz in Hannover aus

Stuttgart (ots) -- Neuer Standort am Podbi-Park im Stadtteil List ab 1. November in Betrieb- Einfacher parken durch Kennzeichenerkennung- Nutzung von Dienstleistungen im Parkhaus möglichAPCOA Parking Deutschland übernimmt zum 1. November den Betrieb der Tiefgarage Podbi-Park in Hannover. Das in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Hauptsitz des Gebäckherstellers Bahlsen im Stadtteil List gelegene Parkhaus verfügt über 613 Stellplätze auf sieben Ebenen. Von dort aus sind zum Beispiel auch ein Rehazentrum, eine Bibliothek, ein Fitnessstudio, das Bürgeramt sowie diverse Arztpraxen schnell erreichbar.Das Besondere an dem Gebäude ist seine Rondellform mit sieben im Kreis untereinander gebauten Etagen. Ein- und Ausfahren können Nutzer:innen über zwei Zufahrten mit einer Höhe von zwei Metern. Jede angefangene Stunde kostet pauschal zwei Euro, für Dauerparker gibt es flexible Preismodelle. Die Breite der Parkplätze reicht von 1,80 Meter bis 3,45 Meter und die Länge von 4,20 Meter bis 6,20 Meter.Kennzeichenerkennung spart Zeit und PapierDie Nutzung des Parkhauses ist ganz ohne Ticket möglich. Bei der Einfahrt erkennt eine innovative Scanner-Technologie das Autokennzeichen mithilfe von Kameras, sendet die Daten an das System und öffnet die Schranke automatisch. Am Kassenautomaten geben Kund:innen statt eines Tickets einfach ihr Kennzeichen ein und bezahlen die entsprechende Parkgebühr. Das spart Papier und schont die Umwelt. Diese Funktionalität steht allen Parkenden ab Mitte November zur Verfügung.Neue Nutzungsmöglichkeiten durch Urban-Hubs-ServicesGeplant ist auch, das Parkhaus in das Urban-Hubs-Netzwerk von APCOA aufzunehmen. So soll ein Teil des Parkraums Partnerfirmen zur Verfügung gestellt werden, die dort ihre Dienstleistungen anbieten können. Dazu gehören auch E-Ladesäulen, die in der Tiefgarage bereits vorhanden sind. Weitere Angebote sollen bald hinzukommen. An anderen Standorten gibt es zum Beispiel Leihstationen für Sharing-Fahrzeuge oder Schließfächer zur Abholung von Paketen."Mit unserem neuen Standort bauen wir unsere Präsenz im Raum Hannover und Braunschweig weiter aus und stärken unsere Marktpräsenz in Niedersachen", Anja Müller, Operations Director bei APCOA PARKING Deutschland. "Die Lage der Tiefgarage eignet sich ideal für einen Besuch im nahen Rehazentrum, dem Bürgeramt oder der Bibliothek. Zudem bieten wir unseren Kund:innen durch den Einsatz moderner Technik ein besonders bequemes Parkerlebnis und ermöglichen die Nutzung von Dienstleistungen im Parkhaus."Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.