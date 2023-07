APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hat

nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2023 die

Finanzierung nachstehender 15 Forschungsprojekte (57 Anträge) mit rd.

2,9 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der

Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

BITTSCHI, Benjamin (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): Evaluierung gesundheitsökonomischer

Effekte von öffentlichen Pflegeausgaben

BÖCK, Maximilian (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of

Economics): Subjective Expectations and the Impact on the Business

Cycle

ERTL, Martin (Institut für Höhere Studien - IHS): Monetary policy,

heterogeneous firms, innovation and the natural rate of interest

FRITZ, Oliver (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung -

WIFO): The Role of Dynamic Capabilities towards a more Innovative

Tourism Industry

FROMAGE, Diane (Universität Salzburg, Juristische Fakultät und

Salzburg Centre of European Union Studies (SCEUS): EU financial

integration and soft law from an EU and a Member States perspective

GEHRIG-MERZ, Monika (Universität Wien, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Heterogeneous risk preferences,

entrepreneurship, and wealth inequality

GÜTTEL, Wolfgang (Technische Universität Wien, Institute of

Management Science / Research Group Leadership & Strategy): Incumbent

Responses to Environmental Shifts: Capability Reconfiguration,

Redeployment, or Retreat?

HEMMELMAYR, Vera (Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsinstitut für

Supply Chain Management): Improving the performance of railway

systems by using real-time algorithms in disruption management

KUZMICS, Christoph (Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Robust Strategic Communication

RANDL, Otto (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für strategische

Kapitalmarktforschung): Interest Rate Dynamics and the Equity Risk

Premium

REZAI, Armon (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse -

IIASA): Distributional implications of carbon pricing: energy costs,

revenue recycling, and co-benefits

SCHOLZ, Michael (Universität Klagenfurt, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Interpretable Local Machine Learning for Huge

and Distributed Data

SCHWARZBAUER, Wolfgang (EcoAustria - Institut für

Wirtschaftsforschung): Does a value-added smile curve imply an

environmental frown curve?

SORGER, Gerhard (Universität Wien, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Environmental policy under political pressure

WAGNER, Alexander K. (Universität Salzburg, Fachbereich

Volkswirtschaftslehre): Human-algorithm interactions in economic

decision making

Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des

Jubiläumsfonds im Jahr 2024 beginnt mit 31.07.2023 und endet am

20.09.2023 (mittags). Weitere Einreichtermine werden im Herbst 2023

bekanntgegeben.

Weiterführende Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie

auf der OeNB-Website:

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.ht

ml

