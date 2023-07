APA ots news: Neue myUNIQA App: Mehr digitale Services für über 500.000 Kund:innen

Wien (APA-ots) -

* Neue Version der myUNIQA App für Android und iOS mit optimiertem

Design und noch intuitiverer Bedienung

* Neue Features: Entsperren mit Fingerabdruck, mehr Komfort im

elektronischen Postfach und englischsprachige Version

* Persönliche Beratung bleibt wichtige Säule in der individuellen

Betreuung der Kund:innen

UNIQA Insurance Group AG setzt neue Maßstäbe in der digitalen

Kommunikation mit Kund:innen und präsentiert die rundum erweiterte

myUNIQA App. Die neue Version, die für Android und iOS-Smartphones

zur Verfügung steht, ist dank des modernisierten Designs noch

übersichtlicher und punktet mit praktischen neuen Features: Die App

kann nun mit Fingerprint entsperrt werden, das elektronische Postfach

bietet mit einer Zoom-Funktion in der Dokumentenvorschau oder

Filtermöglichkeiten mehr Komfort. Neu ist auch der zur Zugang zum

Vorteilsclub myUNIQA Plus. Darüber hinaus ist die App nun in

englischer Sprache verfügbar. Auch das Einreichen von Leistungen

wurde für die Kund:innen noch einfacher gestaltet.

"Customer first ist unser Leitgedanke - und das gilt natürlich

auf für die Online-Welt. Wir orientieren uns an den Wünschen unserer

Kundinnen und Kunden und haben aus diesem Grund unsere myUNIQA App

mit modernster Technologie im Hintergrund und praktischen neuen

Features für die Anwenderinnen und Anwender weiterentwickelt",

erklärt Peter Humer, UNIQA Vorstand Kunde & Markt Österreich. Bereits

über 520.000 Kund:innen nutzen die myUNIQA Plattform. "Besonders

beliebt sind Einreichungen in der ambulanten Krankenversicherung,

mehr als 60 Prozent aller Abrechnungen werden über die myUNIQA App

abgewickelt", so Humer weiter. Dieses Feature zeigt Humer zu folge,

wie neue Technologien das Leben einfacher machen können: "Einfach mit

dem Handy die Rechnung fotografieren, mit der myUNIQA App hochladen

und in kürzester Zeit haben die Kundinnen und Kunden das Geld auf dem

Konto."

Ziel: Optimales Services digital und regional vor Ort

"Unsere Kundinnen und Kundinnen sind heute hybrid unterwegs:

also in der digitalen genauso wie in der analogen Sphäre. Daher

verfolgen wir das strategische Ziel, in diesen beiden Welten das

optimale Service zu bieten", betont Humer. Denn gerade beim Abschluss

von Verträgen gehe es um individuelle Lebenssituationen und

Bedürfnisse, hier lege man großen Wert auf persönliche Beratung. Bei

alltäglichen Erledigungen nehmen die Kundinnen und Kunden hingegen

zunehmend digitale Services in Anspruch. "Die neue myUNIQA App

unterstreicht unseren hybriden Ansatz, indem wir das Beste aus beiden

Welten bieten - persönliche Beratung und digitale Tools."

Die Highlights der neuen App

* Biometrisches Entsperren

* Nach einmaligem Login ist der Einstieg über u.a.

Fingerprint möglich

* Mehrsprachigkeit

* Auf Wunsch ist die App auf Englisch verfügbar

* Neues Design

* Leichtes, modernes Design

* Zwei neue Menüebenen ermöglichen die Nutzung

zahlreicher Features

* Verbesserungen bei Dokumenten (ePF)

* Optimierte Dokumente-Darstellung mit Gruppierung pro

Jahr

* Dokumente-Filter (nach Polizzennummer)

* Dokumentenvorschau mit Zoom

* Online-Hilfestellungen und ausführlicher FAQ-Bereich

* Zugang zum Vorteilsclub myUNIQA Plus

* Übersicht über das Gutschriftkonto

* Auszahlungsmöglichkeit

* Anfrage Prämiengutschein

Bekannte Funktionen - neu überarbeitet

- Vertragsübersicht & Details: Neue Gruppierung aktiver und

inaktiver Verträge

- Einreichungen & Details: Neue Darstellung der

Einreichungsdetails

- Leistung einreichen: Krankenversicherung - noch intuitiver

- Dokumenten Übersicht: Weiterentwickeltes elektronisches Postfach

(ePF)

- Kontakt: UNIQA Messenger, UNIQA Kundenservice

- Services: Meine Wertgegenstände, LARA-Einstieg

Weitere Details zur neuen myUNIQA App bietet dieser [Link]

(https://www.uniqa.at/versicherung/services/myuniqa-app-neu.html?cmp=

emailmu2306&med=email&pub=inxm&grp=1&ad=mu&var=1).

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich

ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte

Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

