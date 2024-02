APA ots news: CLEEN Energy AG: Erfolgreicher Abschluss des Sanierungsprozesses mit über 3,6 Millionen Euro frischem Kapital

Haag (APA-ots) - Im Zuge des im Herbst 2023 gestarteten

Sanierungsprozesses konnte die CLEEN Energy AG nun insgesamt über 3,6

Millionen frisches Kapital aufstellen. Damit sind die von der

Hauptversammlung im Dezember beschlossenen Sanierungsschritte

erfolgreich abgeschlossen. Die Finanzmittel kamen aus dem Umfeld der

Aktionäre, des Aufsichtsrats und des neuen Managements.

Bei der aktuellen Kapitalerhöhung, die mit Mitte Februar lief,

wurden innerhalb der Bezugsfrist insgesamt 481.368 Stück junge Aktien

gezeichnet. Zudem konnten in der darauffolgenden Verwertung der nicht

bezogenen Aktien weitere 125.762 Stück junge Aktien privat platziert

werden. Das Gesamtausmaß der Kapitalerhöhung beträgt somit in Summe

607.130 Euro, was einer Ausgabe von 607.130 Aktien entspricht.

Zusammen mit der bereits im Herbst 2023 erfolgten ersten

Kapitalerhöhung, bei der 3 Millionen Euro eingesammelt wurden, stehen

der CLEEN Energy AG so nun über 3,6 Millionen Euro frisches Kapital

zur Verfügung.

Auf diese Art und Weise wurde allen bestehenden Aktionären sowie

Interessenten, die Möglichkeit eröffnet, am nachhaltigen

Geschäftsmodell der CLEEN Energy AG zu gleichen Konditionen zu

partizipieren.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir das Vertrauen so vieler

Aktionäre gewinnen konnten in den letzten Monaten. Damit konnten wir

nicht nur unsere eingeleiteten Sanierungsschritte erfolgreich

abschließen, sondern auch zeigen, dass wir mit unserer Strategie der

nachhaltigen Profitabilität auf dem richtigen Weg sind. Der Markt der

grünen Energie ist generell einer der größten und attraktivsten

Wachstumsmärkte - die CLEEN Energy AG wird dabei eine führende Rolle

in der Energiewende spielen mit der neuen Aufstellung und dem nun zur

Verfügung stehenden Kapital", so Florian Gietl, CEO der CLEEN Energy

AG.

Die finanziellen Mittel in Höhe von knapp EUR 3,6 Millionen werden

nun dazu verwendet, die Unternehmensstrategie zu stärken,

insbesondere im Bereich der Realisierung von Photovoltaik-Projekten

für klein- und mittelständische Unternehmen und Industriebetriebe. Im

Fokus der Geschäftsfelder der CLEEN Energy AG stehen dabei

verschiedene Arten von Photovoltaik-Anlagen, darunter Aufdach- und

Freiflächen-Photovoltaikanlagen, Agri-Photovoltaik und

Photovoltaik-Carports, ergänzt durch innovative Speicherlösungen.

Zusätzlich nimmt 2024 auch der Distributionshandel mit

Photovoltaik-Komponenten eine bedeutende Rolle für das Unternehmen

ein.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch findet

voraussichtlich am oder um den 23. Februar 2024 statt. Die

Einbeziehung in den Handel im Segment "standard market continuous"

des Amtlichen Handels der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27.

Februar 2024 erfolgen. Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien

erfolgt gemäß den entsprechenden Bestimmungen.

Zwtl.: Über CLEEN Energy AG

Die CLEEN Energy AG (ISIN AT0000A38M45) ist ein österreichisches

Pionierunternehmen der Energiewende. Fundament des Geschäftsmodells

ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur nachhaltigen

Stromproduktion für Unternehmen (Photovoltaik). Dazu gehört

Projektentwicklung und -prüfung von Großprojekten für Dritte;

B2B-Handel mit Photovoltaik-Komponenten und Zubehör im

österreichischen Raum; sowie umfassende Serviceleistungen,

einschließlich professioneller Beratung und Unterstützung bei der

Abwicklung von Förderungen im Bereich nachhaltiger Energie. Seit 2017

notiert die CLEEN Energy AG an der Wiener Börse im Marktsegment

"Amtlicher Handel". Florian Gietl ist Vorstandsvorsitzender des

Unternehmens.

Für weitere Informationen siehe https://cleen-energy.com/.

Zwtl.: RECHTLICHER HINWEIS

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON

WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM

KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR

VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN

DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

