APA ots news: Allianz Österreich und Lichtblickhof feiern 40-jährige Partnerschaft

Wien (APA-ots) -

* Unterstützung schwer kranker Kinder durch Therapie mit Tieren

* Partnerschaft brachte Spendengelder in Höhe von mehr als 1,5 Mio.

Euro in vier Jahrzehnten

Der Lichtblickhof ist ein Lebensort für Familien, deren Kind von

unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen ist. Mit

der Equotherapie, einer speziellen Therapieform mit Pferden, hilft

der Trägerverein e.motion den Kindern und Jugendlichen, schwierige

Lebensphasen zu bewältigen. Die Allianz Österreich feiert im April

das 40-jährige Jubiläum der Unterstützung von Equotherapie sowie der

langjährigen Partnerschaft mit dem Lichtblickhof.

Zwtl.: Mit Kreativität und Engagement für den guten Zweck

Die Zusammenarbeit begann 1983, als Gundula Hauser, Initiatorin

des heutigen Lichtblickhofs und Pionierin für Aufbau und Durchführung

des Therapeutischen Reitens in Österreich, der Allianz Österreich ihr

neues Hippo/Equotherapie-Projekt erstmals vorstellte. Seitdem haben

die Mitarbeiter:innen und Agenturpartner:innen der Versicherung mit

Kreativität und Engagement eine Vielzahl von Spendenaktionen ins

Leben gerufen und damit bis heute mehr als 1,5 Millionen Euro für den

Lichtblickhof und seine Vorgängerinitiativen gesammelt. Eine der

traditionsreichsten Spendenaktionen ist dabei der jährliche

Punschausschank vor der Allianz Generaldirektion in Wien. Der

Reinerlös wird von der Allianz Geschäftsführung regelmäßig

aufgestockt und geht direkt an den Verein e.motion.

"Die langjährige und kontinuierliche Unterstützung durch die

Allianz ist ein starker Anker unseres Projekts und schafft die Basis

für die Betreuung von über 250 betroffenen Familien im Jahr. Wir

freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam Projekte zu

verwirklichen und Kindern und Jugendlichen zu helfen", sagt Roswitha

Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes.

"Die Partnerschaft mit dem Lichtblickhof ist ein wichtiger Teil

unseres sozialen Engagements als Unternehmen. Wir sind stolz darauf,

ihre wertvolle Arbeit unterstützen zu können und werden auch

weiterhin unseren Beitrag leisten", betont Rémi Vrignaud,

Vorstandsvorsitzender der Allianz Österreich.

Über den Lichtblickhof

Nachdem Gundula Hauser Anfang der 2000er Jahre einen großen Teil

ihres Wirkens, eine therapeutische Reitanlage im Areal des Otto

Wagner Spitals, an Roswitha Zink und den Verein e.motion übergeben

hat, konnte die dortige Arbeit unter anderem mit Unterstützung der

Allianz stetig ausgebaut werden. Der Verein hat den Hof von einem

anfänglichen Angebot einzelner Therapieeinheiten mit zwei Pferden zu

einem ganzjährigen Betrieb an zwei Standorten ausgebaut.

Seit 2002 ist der Lichtblickhof ein Rehabilitations-, Hospiz- und

Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren

gesundheitlichen Schicksalen. Zwölf Therapeut:innen vielfältiger

Professionen, 19 Therapiepferde sowie zahlreiche Schafe und

Kleintiere begleiten jährlich über 250 betroffene Familien. Der

Lichtblickhof arbeitet an zwei Standorten, dem Lichtblickhof Wien in

Penzing und in den Sommermonaten am Lichtblickhof Niederösterreich in

der Nähe von St. Pölten.

Das Therapieangebot in Wien wurde zuletzt 2022 um Wohnungen für

stationäre Hospizbegleitungen erweitert. Zusätzlich zum ambulanten

Setting haben nun bis zu drei Familien eine vorübergehende

Wohnmöglichkeit für therapeutische Intensivwochen. Der neu

eingerichtete Schutzengelstall bietet einen barrierefreien Bereich

für Kinder und einen Trauer- und Begegnungsraum für Jugendliche.

Beide Räume sollen eine sichere und fördernde Umgebung schaffen und

die Inklusion aller Personen unabhängig von ihren körperlichen

Fähigkeiten gewährleisten.

Die Allianz Österreich wird die wertvolle Arbeit des

Lichtblickhofs weiterhin mit Spenden- und Hilfsaktionen unterstützen.

Weitere Informationen unter [allianz.at/lichtblickhof]

(https://allianz.at/de_AT/blog/wissenswertes/lichtblickhof.html).

Downloads im Allianz Pressecenter

* Foto: "Das engagierte Team des Lichtblickhofs setzt sich für

kranke Kinder und Jugendliche und deren Familien ein." ©

Lichtblickhof

* Pressemitteilung als PDF

Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html

Rückfragehinweis:

Monika Sacher

Head of Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

M: +43 676 878 288 602

E-Mail: presse@allianz.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0050 2023-03-30/10:00