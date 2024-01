APA Corporation Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie der Apa hat in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt folgende Bewertungen erhalten: 6 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Apa. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 33,73 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 34,68 Prozent hin, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt bewerten Analysten die Aktie der Apa als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Apa-Aktie in den letzten 7 Tagen 79, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Apa in den sozialen Medien, was auf eine positive Stimmung und erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Apa derzeit bei 37,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,73 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt ebenfalls eine negative Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt kommt die Bewertung der Aktie der Apa aus den verschiedenen Analysen auf "Schlecht".